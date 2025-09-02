BADCATsol ($BADCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02162212 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +1.49% Promjena cijene (7D) -2.42%

BADCATsol ($BADCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BADCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BADCAT je $ 0.02162212, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BADCAT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BADCATsol ($BADCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 16.91K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.91K Količina u optjecaju 777.78M Ukupna količina 777,776,903.618554

Trenutačna tržišna kapitalizacija BADCATsol je $ 16.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BADCAT je 777.78M, s ukupnom količinom od 777776903.618554. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.91K.