Više o $BADCAT

$BADCAT Informacije o cijeni

$BADCAT Službena web stranica

$BADCAT Tokenomija

$BADCAT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BADCATsol Logotip

BADCATsol Cijena ($BADCAT)

Neuvršten

1 $BADCAT u USD cijena uživo:

--
----
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BADCATsol ($BADCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:12:03 (UTC+8)

BADCATsol ($BADCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02162212
$ 0.02162212$ 0.02162212

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+1.49%

-2.42%

-2.42%

BADCATsol ($BADCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BADCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BADCAT je $ 0.02162212, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BADCAT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BADCATsol ($BADCAT)

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

--
----

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

777.78M
777.78M 777.78M

777,776,903.618554
777,776,903.618554 777,776,903.618554

Trenutačna tržišna kapitalizacija BADCATsol je $ 16.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BADCAT je 777.78M, s ukupnom količinom od 777776903.618554. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.91K.

BADCATsol ($BADCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BADCATsol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BADCATsol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BADCATsol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BADCATsol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.49%
30 dana$ 0+32.84%
60 dana$ 0-90.48%
90 dana$ 0--

Što je BADCATsol ($BADCAT)

BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BADCATsol ($BADCAT)

Službena web-stranica

BADCATsol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BADCATsol ($BADCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BADCATsol ($BADCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BADCATsol.

Provjerite BADCATsol predviđanje cijene sada!

$BADCAT u lokalnim valutama

BADCATsol ($BADCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BADCATsol ($BADCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BADCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BADCATsol ($BADCAT)

Koliko BADCATsol ($BADCAT) vrijedi danas?
Cijena $BADCAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BADCAT u USD?
Trenutačna cijena $BADCAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BADCATsol?
Tržišna kapitalizacija za $BADCAT je $ 16.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BADCAT?
Količina u optjecaju za $BADCAT je 777.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BADCAT?
$BADCAT je postigao ATH cijenu od 0.02162212 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BADCAT?
$BADCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BADCAT?
24-satni obujam trgovanja za $BADCAT je -- USD.
Hoće li $BADCAT još narasti ove godine?
$BADCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BADCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:12:03 (UTC+8)

BADCATsol ($BADCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.