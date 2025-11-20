Backbone Labs Staked LUNA Cijena danas

Trenutačna cijena Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) danas je $ 0.113493, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLUNA u USD je $ 0.113493 po BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 162,452, s količinom u optjecaju od 1.44M BLUNA. Tijekom posljednja 24 sata, BLUNA trgovao je između $ 0.106916 (niska) i $ 0.113895 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.21, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.061061.

U kratkoročnim performansama, BLUNA se kretao -0.25% u posljednjem satu i -17.09% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Tržišna kapitalizacija $ 162.45K$ 162.45K $ 162.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.45K$ 162.45K $ 162.45K Količina u optjecaju 1.44M 1.44M 1.44M Ukupna količina 1,437,141.000514 1,437,141.000514 1,437,141.000514

Trenutačna tržišna kapitalizacija Backbone Labs Staked LUNA je $ 162.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLUNA je 1.44M, s ukupnom količinom od 1437141.000514. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.45K.