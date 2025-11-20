Back2EmploymentEducationTraining Cijena danas

Trenutačna cijena Back2EmploymentEducationTraining (BEET) danas je --, s promjenom od 9.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEET u USD je -- po BEET.

Back2EmploymentEducationTraining trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,812.01, s količinom u optjecaju od 961.90M BEET. Tijekom posljednja 24 sata, BEET trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BEET se kretao -0.07% u posljednjem satu i -15.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Tržišna kapitalizacija $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Količina u optjecaju 961.90M 961.90M 961.90M Ukupna količina 961,897,763.708835 961,897,763.708835 961,897,763.708835

Trenutačna tržišna kapitalizacija Back2EmploymentEducationTraining je $ 6.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEET je 961.90M, s ukupnom količinom od 961897763.708835. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.81K.