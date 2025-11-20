BabyUnicorn Cijena danas

Trenutačna cijena BabyUnicorn (BABYU) danas je --, s promjenom od 56.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABYU u USD je -- po BABYU.

BabyUnicorn trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 233,358, s količinom u optjecaju od 999.83M BABYU. Tijekom posljednja 24 sata, BABYU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BABYU se kretao +9.47% u posljednjem satu i +73.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BabyUnicorn (BABYU)

Tržišna kapitalizacija $ 233.36K$ 233.36K $ 233.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 233.36K$ 233.36K $ 233.36K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,827,289.538023 999,827,289.538023 999,827,289.538023

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyUnicorn je $ 233.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYU je 999.83M, s ukupnom količinom od 999827289.538023. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 233.36K.