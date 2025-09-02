BABYTRUMP (BABYTRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00209663 24-satna najviša cijena $ 0.00233143 Najviša cijena ikada $ 0.350821 Najniža cijena $ 0.00150367 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -4.62%

BABYTRUMP (BABYTRUMP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00215263. Tijekom protekla 24 sata, BABYTRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00209663 i najviše cijene $ 0.00233143, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYTRUMP je $ 0.350821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00150367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYTRUMP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -4.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 85.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.45K Količina u optjecaju 39.69M Ukupna količina 39,694,577.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BABYTRUMP je $ 85.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYTRUMP je 39.69M, s ukupnom količinom od 39694577.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.45K.