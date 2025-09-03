BabyPOES (BABYPOES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.001183 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.97% Promjena cijene (1D) -0.99% Promjena cijene (7D) -1.53%

BabyPOES (BABYPOES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYPOEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYPOES je $ 0.001183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYPOES se promijenio za -1.97% u posljednjih sat vremena, -0.99% u posljednjih 24 sata i -1.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BabyPOES (BABYPOES)

Tržišna kapitalizacija $ 84.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.27K Količina u optjecaju 946.70M Ukupna količina 946,703,009.236238

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyPOES je $ 84.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYPOES je 946.70M, s ukupnom količinom od 946703009.236238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.27K.