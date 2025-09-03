Više o BABYDENG

BabyMooDeng Logotip

BabyMooDeng Cijena (BABYDENG)

Neuvršten

1 BABYDENG u USD cijena uživo:

+2.90%1D
Grafikon aktualnih cijena BabyMooDeng (BABYDENG)
BabyMooDeng (BABYDENG) Informacije o cijeni (USD)

BabyMooDeng (BABYDENG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYDENGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYDENG je $ 0.00150253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYDENG se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, +2.98% u posljednjih 24 sata i -30.05% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu BabyMooDeng (BABYDENG)

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyMooDeng je $ 34.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYDENG je 999.65M, s ukupnom količinom od 999654910.684415. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.97K.

BabyMooDeng (BABYDENG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BabyMooDeng u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BabyMooDeng u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BabyMooDeng u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BabyMooDeng u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.98%
30 dana$ 0-0.71%
60 dana$ 0-20.02%
90 dana$ 0--

Što je BabyMooDeng (BABYDENG)

BabyDeng is about the adorable little hippo MooDeng . It is about a family friendly animated Moo Deng as a baby that is community driven with 0 tax. It is a token for people to join and feel safe in as there’s no major holders distribution is good and is a CTO. It is a meme coin that is intended as the beta play for moodeng, as babydoge was to doge. We want to be a bridge for people looking to get into crypto and for people of all ages to enjoy .

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs BabyMooDeng (BABYDENG)

BabyMooDeng Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BabyMooDeng (BABYDENG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BabyMooDeng (BABYDENG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BabyMooDeng.

Provjerite BabyMooDeng predviđanje cijene sada!

BABYDENG u lokalnim valutama

BabyMooDeng (BABYDENG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BabyMooDeng (BABYDENG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYDENG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BabyMooDeng (BABYDENG)

Koliko BabyMooDeng (BABYDENG) vrijedi danas?
Cijena BABYDENG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYDENG u USD?
Trenutačna cijena BABYDENG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BabyMooDeng?
Tržišna kapitalizacija za BABYDENG je $ 34.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYDENG?
Količina u optjecaju za BABYDENG je 999.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYDENG?
BABYDENG je postigao ATH cijenu od 0.00150253 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYDENG?
BABYDENG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYDENG?
24-satni obujam trgovanja za BABYDENG je -- USD.
Hoće li BABYDENG još narasti ove godine?
BABYDENG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYDENG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
