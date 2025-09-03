BabyMooDeng (BABYDENG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00150253$ 0.00150253 $ 0.00150253 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.47% Promjena cijene (1D) +2.98% Promjena cijene (7D) -30.05% Promjena cijene (7D) -30.05%

BabyMooDeng (BABYDENG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYDENGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYDENG je $ 0.00150253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYDENG se promijenio za -0.47% u posljednjih sat vremena, +2.98% u posljednjih 24 sata i -30.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BabyMooDeng (BABYDENG)

Tržišna kapitalizacija $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.97K$ 34.97K $ 34.97K Količina u optjecaju 999.65M 999.65M 999.65M Ukupna količina 999,654,910.684415 999,654,910.684415 999,654,910.684415

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyMooDeng je $ 34.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYDENG je 999.65M, s ukupnom količinom od 999654910.684415. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.97K.