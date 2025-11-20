BabyManyu Cijena danas

Trenutačna cijena BabyManyu (BABYMANYU) danas je --, s promjenom od 2,96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABYMANYU u USD je -- po BABYMANYU.

BabyManyu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38 488, s količinom u optjecaju od 420,69T BABYMANYU. Tijekom posljednja 24 sata, BABYMANYU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BABYMANYU se kretao -0,13% u posljednjem satu i -28,41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BabyManyu (BABYMANYU)

Tržišna kapitalizacija $ 38,49K$ 38,49K $ 38,49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38,49K$ 38,49K $ 38,49K Količina u optjecaju 420,69T 420,69T 420,69T Ukupna količina 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyManyu je $ 38,49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYMANYU je 420,69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38,49K.