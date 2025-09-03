Više o BABI

Babylons

Babylons Cijena (BABI)

1 BABI u USD cijena uživo:

$0.0002924
$0.0002924$0.0002924
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Babylons (BABI)
Babylons (BABI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.613181
$ 0.613181$ 0.613181

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+0.14%

-1.31%

-1.31%

Babylons (BABI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABI je $ 0.613181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABI se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Babylons (BABI)

$ 27.44K
$ 27.44K$ 27.44K

--
----

$ 55.13K
$ 55.13K$ 55.13K

93.85M
93.85M 93.85M

188,545,777.0978166
188,545,777.0978166 188,545,777.0978166

Trenutačna tržišna kapitalizacija Babylons je $ 27.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABI je 93.85M, s ukupnom količinom od 188545777.0978166. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.13K.

Babylons (BABI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Babylons u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Babylons u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Babylons u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Babylons u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.14%
30 dana$ 0-13.27%
60 dana$ 0-6.42%
90 dana$ 0--

Što je Babylons (BABI)

Resurs Babylons (BABI)

Službena web-stranica

Babylons Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Babylons (BABI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Babylons (BABI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Babylons.

Provjerite Babylons predviđanje cijene sada!

BABI u lokalnim valutama

Babylons (BABI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Babylons (BABI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Babylons (BABI)

Koliko Babylons (BABI) vrijedi danas?
Cijena BABI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABI u USD?
Trenutačna cijena BABI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Babylons?
Tržišna kapitalizacija za BABI je $ 27.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABI?
Količina u optjecaju za BABI je 93.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABI?
BABI je postigao ATH cijenu od 0.613181 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABI?
BABI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABI?
24-satni obujam trgovanja za BABI je -- USD.
Hoće li BABI još narasti ove godine?
BABI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
