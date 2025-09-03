Babylons (BABI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.613181$ 0.613181 $ 0.613181 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -1.31% Promjena cijene (7D) -1.31%

Babylons (BABI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABI je $ 0.613181, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABI se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -1.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Babylons (BABI)

Tržišna kapitalizacija $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.13K$ 55.13K $ 55.13K Količina u optjecaju 93.85M 93.85M 93.85M Ukupna količina 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166 188,545,777.0978166

Trenutačna tržišna kapitalizacija Babylons je $ 27.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABI je 93.85M, s ukupnom količinom od 188545777.0978166. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.13K.