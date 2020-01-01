Babydog (BABYDOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Babydog (BABYDOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Babydog (BABYDOG) Informacije Babydog was the pet of US Senator and West Virginia Governor James Justice and teamed up with his owner during the Republican National Convention Babydog has become a bona fide celebrity, having captured the public's attention Babydog 5.27 at BTC conference and more political events becoming the most talked about Dog the first pet dog in history to be able to attend national conventions political venues and he will be launching on Ethereum building community culture and promoting memecoin! Službena web stranica: https://babydog.xyz/

Babydog (BABYDOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Babydog (BABYDOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.34K $ 16.34K $ 16.34K Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.34K $ 16.34K $ 16.34K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Babydog (BABYDOG)

Babydog (BABYDOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Babydog (BABYDOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABYDOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYDOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BABYDOG tokena, istražite BABYDOG cijenu tokena uživo!

