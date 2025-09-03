Babydog (BABYDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -8.93% Promjena cijene (7D) -8.93%

Babydog (BABYDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -8.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Babydog (BABYDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Babydog je $ 16.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYDOG je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.60K.