BabyCate (BABYCATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.68% Promjena cijene (1D) -0.80% Promjena cijene (7D) +2.55% Promjena cijene (7D) +2.55%

BabyCate (BABYCATE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYCATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYCATE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYCATE se promijenio za +1.68% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i +2.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BabyCate (BABYCATE)

Tržišna kapitalizacija $ 84.19K$ 84.19K $ 84.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.19K$ 84.19K $ 84.19K Količina u optjecaju 690.00B 690.00B 690.00B Ukupna količina 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BabyCate je $ 84.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYCATE je 690.00B, s ukupnom količinom od 690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.19K.