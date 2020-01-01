BabyBuilder (BBOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BabyBuilder (BBOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BabyBuilder (BBOB) Informacije Baby Builder ($BBOB) is a community-driven project launched on BNB Chain, inspired by the success of $BOB. Its purpose is to unite a growing community around the concept of continuous building — symbolizing growth, early-stage innovation, and long-term vision. $BBOB aims to develop real utility through marketing momentum, community engagement, and future integrations with DeFi, NFTs, and gamified features. It represents the beginning of a larger ecosystem, emphasizing organic growth and strategic expansion. Službena web stranica: https://www.babybuilder.xyz Kupi BBOB odmah!

BabyBuilder (BBOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BabyBuilder (BBOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 163.04K $ 163.04K $ 163.04K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 163.04K $ 163.04K $ 163.04K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016308 $ 0.00016308 $ 0.00016308 Saznajte više o cijeni BabyBuilder (BBOB)

BabyBuilder (BBOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BabyBuilder (BBOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BBOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BBOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BBOB tokena, istražite BBOB cijenu tokena uživo!

