Baby World Liberty Financial Cijena danas

Trenutačna cijena Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) danas je --, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABYWLFI u USD je -- po BABYWLFI.

Baby World Liberty Financial trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 75,110, s količinom u optjecaju od 90.00B BABYWLFI. Tijekom posljednja 24 sata, BABYWLFI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BABYWLFI se kretao +0.08% u posljednjem satu i -9.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Tržišna kapitalizacija $ 75.11K$ 75.11K $ 75.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.11K$ 75.11K $ 75.11K Količina u optjecaju 90.00B 90.00B 90.00B Ukupna količina 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby World Liberty Financial je $ 75.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYWLFI je 90.00B, s ukupnom količinom od 90000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.11K.