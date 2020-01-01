Baby Wen (BWEN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby Wen (BWEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Baby Wen (BWEN) Informacije

Discover BabyWen, the son of Wen

In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community.

By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model.

Join BabyWen and be part of the revolution!

Baby Wen (BWEN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Wen (BWEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 148.89K
$ 148.89K$ 148.89K
Ukupna količina:
$ 99.98M
$ 99.98M$ 99.98M
Količina u optjecaju:
$ 99.98M
$ 99.98M$ 99.98M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 148.89K
$ 148.89K$ 148.89K
Povijesni maksimum:
$ 0.218904
$ 0.218904$ 0.218904
Povijesni minimum:
$ 0.001487
$ 0.001487$ 0.001487
Trenutna cijena:
$ 0.00148445
$ 0.00148445$ 0.00148445

Baby Wen (BWEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby Wen (BWEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BWEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BWEN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BWEN tokena, istražite BWEN cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.