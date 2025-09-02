Baby Wen (BWEN) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00151268
24-satna najviša cijena $ 0.00159354
Najviša cijena ikada $ 0.218904
Najniža cijena $ 0.00151268
Promjena cijene (1H) -2.23%
Promjena cijene (1D) -1.59%
Promjena cijene (7D) -3.11%

Baby Wen (BWEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00152523. Tijekom protekla 24 sata, BWENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00151268 i najviše cijene $ 0.00159354, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BWEN je $ 0.218904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00151268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BWEN se promijenio za -2.23% u posljednjih sat vremena, -1.59% u posljednjih 24 sata i -3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Wen (BWEN)

Tržišna kapitalizacija $ 152.50K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.50K
Količina u optjecaju 99.98M
Ukupna količina 99,981,899.765836

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Wen je $ 152.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BWEN je 99.98M, s ukupnom količinom od 99981899.765836. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.50K.