Trenutačna cijena Baby Troll (BABYTROLL) danas je --, s promjenom od 5.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABYTROLL u USD je -- po BABYTROLL.

Baby Troll trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,848, s količinom u optjecaju od 355,518.16T BABYTROLL. Tijekom posljednja 24 sata, BABYTROLL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BABYTROLL se kretao -0.67% u posljednjem satu i -10.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Baby Troll (BABYTROLL)

Tržišna kapitalizacija $ 26.85K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.85K Količina u optjecaju 355,518.16T Ukupna količina 3.555181634138442e+17

