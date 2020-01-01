Baby Tiger ($BBT) Tokenomika

Baby Tiger ($BBT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby Tiger ($BBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Baby Tiger ($BBT) Informacije

Baby Tiger is the first reflexive meme coin.

Built on the Base L2, and with a unique IP and tokenomics (reflexive to the price of Eth), baby tiger is a fun token making its way in the Base ecosystem

Reflexive tokenomics: • Presale eth is deposited on compound (lending platform)

• When eth price increases, BBT borrows money against treasury

Therefore the treasury has no need to sell tokens as it has a continuously growing treasury

Službena web stranica:
https://babytiger.io/
Bijela knjiga:
https://babytiger.io/whitepaper/?i=1

Baby Tiger ($BBT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Tiger ($BBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 27.72K
$ 27.72K$ 27.72K
Ukupna količina:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Količina u optjecaju:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 27.72K
$ 27.72K$ 27.72K
Povijesni maksimum:
$ 0.01729649
$ 0.01729649$ 0.01729649
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Baby Tiger ($BBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby Tiger ($BBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj $BBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja $BBT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku $BBT tokena, istražite $BBT cijenu tokena uživo!

$BBT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide $BBT? Naša $BBT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.