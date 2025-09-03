Baby Tiger ($BBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01729649$ 0.01729649 $ 0.01729649 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -0.72% Promjena cijene (7D) +39.49% Promjena cijene (7D) +39.49%

Baby Tiger ($BBT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BBT je $ 0.01729649, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BBT se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i +39.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Tiger ($BBT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.46K$ 35.46K $ 35.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.46K$ 35.46K $ 35.46K Količina u optjecaju 2.00B 2.00B 2.00B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Tiger je $ 35.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BBT je 2.00B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.46K.