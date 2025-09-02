Baby Solana (BABYSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.080425$ 0.080425 $ 0.080425 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -73.70% Promjena cijene (1D) -88.84% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

Baby Solana (BABYSOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSOL je $ 0.080425, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSOL se promijenio za -73.70% u posljednjih sat vremena, -88.84% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Solana (BABYSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Solana je $ 36.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYSOL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.10K.