Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00429534$ 0.00429534 $ 0.00429534 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.01% Promjena cijene (1D) +3.62% Promjena cijene (7D) -1.65% Promjena cijene (7D) -1.65%

Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYSHIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSHIRO je $ 0.00429534, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSHIRO se promijenio za +2.01% u posljednjih sat vremena, +3.62% u posljednjih 24 sata i -1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Tržišna kapitalizacija $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K Količina u optjecaju 999.79M 999.79M 999.79M Ukupna količina 999,789,242.859116 999,789,242.859116 999,789,242.859116

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Shiro Neko je $ 18.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYSHIRO je 999.79M, s ukupnom količinom od 999789242.859116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.09K.