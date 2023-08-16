Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Baby Shiba Inu (BABYSHIB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Informacije Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization. Službena web stranica: https://babyshib.vip Bijela knjiga: https://babyshiba-1.gitbook.io/babyshiba-shibpaper/ Kupi BABYSHIB odmah!

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Shiba Inu (BABYSHIB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 438.00K $ 438.00K $ 438.00K Ukupna količina: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Količina u optjecaju: $ 394.94M $ 394.94M $ 394.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 465.78K $ 465.78K $ 465.78K Povijesni maksimum: $ 0.03275629 $ 0.03275629 $ 0.03275629 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00110864 $ 0.00110864 $ 0.00110864 Saznajte više o cijeni Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Baby Shiba Inu (BABYSHIB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABYSHIB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYSHIB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BABYSHIB tokena, istražite BABYSHIB cijenu tokena uživo!

