Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00117649 $ 0.00117649 $ 0.00117649 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00117649$ 0.00117649 $ 0.00117649 Najviša cijena ikada $ 0.03275629$ 0.03275629 $ 0.03275629 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.88% Promjena cijene (1D) +0.73% Promjena cijene (7D) +0.68% Promjena cijene (7D) +0.68%

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00113602. Tijekom protekla 24 sata, BABYSHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00117649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSHIB je $ 0.03275629, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSHIB se promijenio za -1.88% u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i +0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Tržišna kapitalizacija $ 449.14K$ 449.14K $ 449.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 477.63K$ 477.63K $ 477.63K Količina u optjecaju 394.94M 394.94M 394.94M Ukupna količina 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Shiba Inu je $ 449.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYSHIB je 394.94M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 477.63K.