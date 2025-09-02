Više o BABYSHIB

BABYSHIB Informacije o cijeni

BABYSHIB Bijela knjiga

BABYSHIB Službena web stranica

BABYSHIB Tokenomija

BABYSHIB Prognoza cijena

Baby Shiba Inu Logotip

Baby Shiba Inu Cijena (BABYSHIB)

Neuvršten

1 BABYSHIB u USD cijena uživo:

$0.00113602
$0.00113602$0.00113602
+0.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Shiba Inu (BABYSHIB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:55:21 (UTC+8)

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00117649
$ 0.00117649$ 0.00117649
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117649
$ 0.00117649$ 0.00117649

$ 0.03275629
$ 0.03275629$ 0.03275629

$ 0
$ 0$ 0

-1.88%

+0.73%

+0.68%

+0.68%

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00113602. Tijekom protekla 24 sata, BABYSHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00117649, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYSHIB je $ 0.03275629, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYSHIB se promijenio za -1.88% u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i +0.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

$ 449.14K
$ 449.14K$ 449.14K

--
----

$ 477.63K
$ 477.63K$ 477.63K

394.94M
394.94M 394.94M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Shiba Inu je $ 449.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYSHIB je 394.94M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 477.63K.

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Shiba Inu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Shiba Inu u USD iznosila je $ +0.0002977686.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Shiba Inu u USD iznosila je $ +0.0006538109.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Shiba Inu u USD iznosila je $ +0.0003201751742314487.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.73%
30 dana$ +0.0002977686+26.21%
60 dana$ +0.0006538109+57.55%
90 dana$ +0.0003201751742314487+39.24%

Što je Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Launched on August 16, 2023, Baby Shiba Inu ($BABYSHIB) is a decentralized memecoin honoring the iconic Shiba Inu. $BABYSHIB was born following the recent rumors of the imminent mainnet launch of Shiba Inu's long-anticipated blockchain, Shibarium. A maximum supply of 420 million (420,000,000) $BABYSHIB tokens is available. $BABYSHIB is fully decentralized: it has 1% tax on both buy and sell transactions; this tax funds marketing operations, and the development of the Baby Shiba Inu project. The liquidity of $BABYSHIB is burnt forever, and the contract is renounced, ensuring maximum security for investors' funds. As a decentralized and community-driven memecoin, Baby Shiba Inu aims to use memes as a tool for change in the crypto world, with the goal of taking cryptocurrency back to its essence; decentralization.

Resurs Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Baby Shiba Inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Shiba Inu (BABYSHIB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Shiba Inu (BABYSHIB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Shiba Inu.

Provjerite Baby Shiba Inu predviđanje cijene sada!

BABYSHIB u lokalnim valutama

Baby Shiba Inu (BABYSHIB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Shiba Inu (BABYSHIB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYSHIB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Shiba Inu (BABYSHIB)

Koliko Baby Shiba Inu (BABYSHIB) vrijedi danas?
Cijena BABYSHIB uživo u USD je 0.00113602 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYSHIB u USD?
Trenutačna cijena BABYSHIB u USD je $ 0.00113602. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Shiba Inu?
Tržišna kapitalizacija za BABYSHIB je $ 449.14K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYSHIB?
Količina u optjecaju za BABYSHIB je 394.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYSHIB?
BABYSHIB je postigao ATH cijenu od 0.03275629 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYSHIB?
BABYSHIB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYSHIB?
24-satni obujam trgovanja za BABYSHIB je -- USD.
Hoće li BABYSHIB još narasti ove godine?
BABYSHIB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYSHIB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:55:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

