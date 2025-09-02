Baby Sen by Sentio (BSEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00337105$ 0.00337105 $ 0.00337105 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.89% Promjena cijene (7D) -34.97% Promjena cijene (7D) -34.97%

Baby Sen by Sentio (BSEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSEN je $ 0.00337105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -34.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Sen by Sentio (BSEN)

Tržišna kapitalizacija $ 33.89K$ 33.89K $ 33.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.89K$ 33.89K $ 33.89K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Sen by Sentio je $ 33.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.89K.