Grafikon aktualnih cijena Baby Sen by Sentio (BSEN)
Baby Sen by Sentio (BSEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00337105
$ 0.00337105$ 0.00337105

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.89%

-34.97%

-34.97%

Baby Sen by Sentio (BSEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSEN je $ 0.00337105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.89% u posljednjih 24 sata i -34.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Sen by Sentio (BSEN)

$ 33.89K
$ 33.89K$ 33.89K

--
----

$ 33.89K
$ 33.89K$ 33.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Sen by Sentio je $ 33.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.89K.

Baby Sen by Sentio (BSEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Sen by Sentio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Sen by Sentio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Sen by Sentio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Sen by Sentio u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.89%
30 dana$ 0-42.45%
60 dana$ 0-66.25%
90 dana$ 0--

Što je Baby Sen by Sentio (BSEN)

Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain , The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network. Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Baby Sen by Sentio (BSEN)

Službena web-stranica

Baby Sen by Sentio Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Sen by Sentio (BSEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Sen by Sentio (BSEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Sen by Sentio.

Provjerite Baby Sen by Sentio predviđanje cijene sada!

BSEN u lokalnim valutama

Baby Sen by Sentio (BSEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Sen by Sentio (BSEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Sen by Sentio (BSEN)

Koliko Baby Sen by Sentio (BSEN) vrijedi danas?
Cijena BSEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BSEN u USD?
Trenutačna cijena BSEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Sen by Sentio?
Tržišna kapitalizacija za BSEN je $ 33.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BSEN?
Količina u optjecaju za BSEN je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BSEN?
BSEN je postigao ATH cijenu od 0.00337105 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BSEN?
BSEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BSEN?
24-satni obujam trgovanja za BSEN je -- USD.
Hoće li BSEN još narasti ove godine?
BSEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BSEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Baby Sen by Sentio (BSEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

