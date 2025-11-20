Baby Rudi Cijena danas

Trenutačna cijena Baby Rudi (BABYRUDI) danas je --, s promjenom od 1.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABYRUDI u USD je -- po BABYRUDI.

Baby Rudi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,742.92, s količinom u optjecaju od 378,567.71T BABYRUDI. Tijekom posljednja 24 sata, BABYRUDI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BABYRUDI se kretao -- u posljednjem satu i -6.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Baby Rudi (BABYRUDI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.74K$ 19.74K $ 19.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.74K$ 19.74K $ 19.74K Količina u optjecaju 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Ukupna količina 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Rudi je $ 19.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYRUDI je 378,567.71T, s ukupnom količinom od 3.7856771398903155e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.74K.