Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby Purple Pepe (BABYPURPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Informacije

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

Službena web stranica:
https://babypurpe.xyz/

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Purple Pepe (BABYPURPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 40.99K
Ukupna količina:
$ 991.64M
Količina u optjecaju:
$ 991.64M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 40.99K
Povijesni maksimum:
$ 0.00151285
Povijesni minimum:
$ 0.0000155
Trenutna cijena:
$ 0
Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby Purple Pepe (BABYPURPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BABYPURPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYPURPE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BABYPURPE tokena, istražite BABYPURPE cijenu tokena uživo!

BABYPURPE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BABYPURPE? Naša BABYPURPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

