Više o BABYPURPE

BABYPURPE Informacije o cijeni

BABYPURPE Službena web stranica

BABYPURPE Tokenomija

BABYPURPE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Baby Purple Pepe Logotip

Baby Purple Pepe Cijena (BABYPURPE)

Neuvršten

1 BABYPURPE u USD cijena uživo:

--
----
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Purple Pepe (BABYPURPE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:50:08 (UTC+8)

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151285
$ 0.00151285$ 0.00151285

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.75%

-1.80%

-1.80%

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYPURPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYPURPE je $ 0.00151285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYPURPE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

$ 39.80K
$ 39.80K$ 39.80K

--
----

$ 39.80K
$ 39.80K$ 39.80K

992.23M
992.23M 992.23M

992,234,376.1504112
992,234,376.1504112 992,234,376.1504112

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Purple Pepe je $ 39.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYPURPE je 992.23M, s ukupnom količinom od 992234376.1504112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.80K.

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Purple Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Purple Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Purple Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Purple Pepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.75%
30 dana$ 0+12.33%
60 dana$ 0-9.11%
90 dana$ 0--

Što je Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Baby Purpe is a Solana-based meme token inspired by a quirky, purple version of the internet's beloved Pepe character. Designed to add a splash of fun to the crypto world, Baby Purpe aims to "make Solana great again" by creating a unique blend of viral entertainment and community-driven investment. Created by the community for the community, Baby Purpe isn’t just a token—it’s a social movement, a lighthearted way for fans of both Solana and internet culture to engage, connect, and potentially grow their investment.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Službena web-stranica

Baby Purple Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Purple Pepe (BABYPURPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Purple Pepe (BABYPURPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Purple Pepe.

Provjerite Baby Purple Pepe predviđanje cijene sada!

BABYPURPE u lokalnim valutama

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Purple Pepe (BABYPURPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYPURPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Purple Pepe (BABYPURPE)

Koliko Baby Purple Pepe (BABYPURPE) vrijedi danas?
Cijena BABYPURPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYPURPE u USD?
Trenutačna cijena BABYPURPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Purple Pepe?
Tržišna kapitalizacija za BABYPURPE je $ 39.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYPURPE?
Količina u optjecaju za BABYPURPE je 992.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYPURPE?
BABYPURPE je postigao ATH cijenu od 0.00151285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYPURPE?
BABYPURPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYPURPE?
24-satni obujam trgovanja za BABYPURPE je -- USD.
Hoće li BABYPURPE još narasti ove godine?
BABYPURPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYPURPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:50:08 (UTC+8)

Baby Purple Pepe (BABYPURPE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.