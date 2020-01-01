Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomika
Baby Pnut (BABYPNUT) Informacije
Meet BABY PNUT CTO, the adorable, community-driven token taking the Solana blockchain by storm. With a mission to bring accessibility, fun, and value to the crypto world, BABY PNUT has quickly become a favorite among both newcomers and seasoned investors alike. Built on Solana's efficient and scalable platform, BABY PNUT offers swift transactions, low fees, and an easy entry point into the world of digital assets.
From innovative utility to its playful branding, BABY PNUT aims to redefine the future of community tokens by fostering a close-knit, engaged ecosystem. Join BABY PNUT's journey on Solana to be part of a token that values community, transparency, and a touch of humor in every transaction. 🚀
Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Pnut (BABYPNUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Baby Pnut (BABYPNUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Baby Pnut (BABYPNUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BABYPNUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYPNUT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BABYPNUT tokena, istražite BABYPNUT cijenu tokena uživo!
BABYPNUT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide BABYPNUT? Naša BABYPNUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.