Baby Pnut (BABYPNUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00769387$ 0.00769387 $ 0.00769387 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) +1.27% Promjena cijene (7D) +5.12% Promjena cijene (7D) +5.12%

Baby Pnut (BABYPNUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYPNUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYPNUT je $ 0.00769387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYPNUT se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i +5.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Pnut (BABYPNUT)

Tržišna kapitalizacija $ 45.21K$ 45.21K $ 45.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.21K$ 45.21K $ 45.21K Količina u optjecaju 979.12M 979.12M 979.12M Ukupna količina 979,115,180.190884 979,115,180.190884 979,115,180.190884

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Pnut je $ 45.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYPNUT je 979.12M, s ukupnom količinom od 979115180.190884. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.21K.