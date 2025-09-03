Baby Peanut (BABYP) Informacije o cijeni (USD)

Baby Peanut (BABYP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYP je $ 0.00187932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYP se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +3.37% u posljednjih 24 sata i +5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Peanut (BABYP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Peanut je $ 10.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYP je 998.42M, s ukupnom količinom od 998418424.588624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.25K.