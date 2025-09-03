Više o BABYP

BABYP Informacije o cijeni

BABYP Službena web stranica

BABYP Tokenomija

BABYP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Baby Peanut Logotip

Baby Peanut Cijena (BABYP)

Neuvršten

1 BABYP u USD cijena uživo:

--
----
+3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Peanut (BABYP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:31:01 (UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00187932
$ 0.00187932$ 0.00187932

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

+3.37%

+5.03%

+5.03%

Baby Peanut (BABYP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYP je $ 0.00187932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYP se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +3.37% u posljednjih 24 sata i +5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Peanut (BABYP)

$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K

--
----

$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K

998.42M
998.42M 998.42M

998,418,424.588624
998,418,424.588624 998,418,424.588624

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Peanut je $ 10.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYP je 998.42M, s ukupnom količinom od 998418424.588624. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.25K.

Baby Peanut (BABYP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Peanut u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.37%
30 dana$ 0+23.15%
60 dana$ 0+47.50%
90 dana$ 0--

Što je Baby Peanut (BABYP)

Baby Peanut is an adorable baby squirrel with chubby cheeks and bright, curious eyes. Baby Peanut loves to play among the leaves, proudly showing off his tiny, fluffy tail. With his little steps and innocent antics, he brings joy wherever he goes, spreading smiles with each of his cheerful jumps! This token is perfect for anyone needing a dose of happiness from a tiny, lively creature full of energy and charm.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Peanut (BABYP)

Službena web-stranica

Baby Peanut Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Peanut (BABYP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Peanut (BABYP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Peanut.

Provjerite Baby Peanut predviđanje cijene sada!

BABYP u lokalnim valutama

Baby Peanut (BABYP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Peanut (BABYP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Peanut (BABYP)

Koliko Baby Peanut (BABYP) vrijedi danas?
Cijena BABYP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYP u USD?
Trenutačna cijena BABYP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Peanut?
Tržišna kapitalizacija za BABYP je $ 10.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYP?
Količina u optjecaju za BABYP je 998.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYP?
BABYP je postigao ATH cijenu od 0.00187932 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYP?
BABYP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYP?
24-satni obujam trgovanja za BABYP je -- USD.
Hoće li BABYP još narasti ove godine?
BABYP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:31:01 (UTC+8)

Baby Peanut (BABYP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.