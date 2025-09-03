Više o BABYNEIRO

Baby Neiro Logotip

Baby Neiro Cijena (BABYNEIRO)

Neuvršten

1 BABYNEIRO u USD cijena uživo:

--
----
+0.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Neiro (BABYNEIRO)
Baby Neiro (BABYNEIRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+0.63%

-3.76%

-3.76%

Baby Neiro (BABYNEIRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYNEIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYNEIRO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYNEIRO se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i -3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Neiro (BABYNEIRO)

$ 780.74K
$ 780.74K$ 780.74K

--
----

$ 780.74K
$ 780.74K$ 780.74K

420,000.00T
420,000.00T 420,000.00T

4.2e+17
4.2e+17 4.2e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Neiro je $ 780.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYNEIRO je 420,000.00T, s ukupnom količinom od 4.2e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 780.74K.

Baby Neiro (BABYNEIRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Neiro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Neiro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Neiro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Neiro u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.63%
30 dana$ 0-6.16%
60 dana$ 0-10.20%
90 dana$ 0--

Što je Baby Neiro (BABYNEIRO)

In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Neiro (BABYNEIRO)

Službena web-stranica

Baby Neiro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Neiro (BABYNEIRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Neiro (BABYNEIRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Neiro.

Provjerite Baby Neiro predviđanje cijene sada!

BABYNEIRO u lokalnim valutama

Baby Neiro (BABYNEIRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Neiro (BABYNEIRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYNEIRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Neiro (BABYNEIRO)

Koliko Baby Neiro (BABYNEIRO) vrijedi danas?
Cijena BABYNEIRO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYNEIRO u USD?
Trenutačna cijena BABYNEIRO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Neiro?
Tržišna kapitalizacija za BABYNEIRO je $ 780.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYNEIRO?
Količina u optjecaju za BABYNEIRO je 420,000.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYNEIRO?
BABYNEIRO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYNEIRO?
BABYNEIRO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYNEIRO?
24-satni obujam trgovanja za BABYNEIRO je -- USD.
Hoće li BABYNEIRO još narasti ove godine?
BABYNEIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYNEIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Baby Neiro (BABYNEIRO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.