Baby Monkey (BONKEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Baby Monkey (BONKEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Baby Monkey (BONKEY) Informacije $BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨ Službena web stranica: https://www.bonkey.wtf/ Kupi BONKEY odmah!

Baby Monkey (BONKEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Monkey (BONKEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.11K Ukupna količina: $ 999.54M Količina u optjecaju: $ 999.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.11K Povijesni maksimum: $ 0.00157453 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Baby Monkey (BONKEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Baby Monkey (BONKEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BONKEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BONKEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BONKEY tokena, istražite BONKEY cijenu tokena uživo!

