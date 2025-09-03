Više o BONKEY

Baby Monkey Logotip

Baby Monkey Cijena (BONKEY)

Neuvršten

1 BONKEY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Monkey (BONKEY)
Baby Monkey (BONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157453
$ 0.00157453$ 0.00157453

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.61%

+3.61%

Baby Monkey (BONKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONKEY je $ 0.00157453, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONKEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Monkey (BONKEY)

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

--
----

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

999.54M
999.54M 999.54M

999,538,173.589566
999,538,173.589566 999,538,173.589566

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Monkey je $ 9.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKEY je 999.54M, s ukupnom količinom od 999538173.589566. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.11K.

Baby Monkey (BONKEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Monkey u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Monkey u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Monkey u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Monkey u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.73%
60 dana$ 0+16.69%
90 dana$ 0--

Što je Baby Monkey (BONKEY)

$BONKEY is a community-driven memecoin that draws inspiration from popular tokens like Doge and Pepe. Originally launched by its creator and later abandoned, $BONKEY was rescued by a dedicated team of community members who believed in its potential. Now fully in the hands of its vibrant community, $BONKEY is backed by passionate traders who are enjoying the ride and pushing the project forward. With its playful and energetic vibe, $BONKEY is more than just a token—it's a movement of people having fun while they trade, all united by their love for Baby Monkey! 🐒😍✨

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Monkey (BONKEY)

Službena web-stranica

Baby Monkey Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Monkey (BONKEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Monkey (BONKEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Monkey.

Provjerite Baby Monkey predviđanje cijene sada!

BONKEY u lokalnim valutama

Baby Monkey (BONKEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Monkey (BONKEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONKEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Monkey (BONKEY)

Koliko Baby Monkey (BONKEY) vrijedi danas?
Cijena BONKEY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONKEY u USD?
Trenutačna cijena BONKEY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Monkey?
Tržišna kapitalizacija za BONKEY je $ 9.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONKEY?
Količina u optjecaju za BONKEY je 999.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONKEY?
BONKEY je postigao ATH cijenu od 0.00157453 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONKEY?
BONKEY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONKEY?
24-satni obujam trgovanja za BONKEY je -- USD.
Hoće li BONKEY još narasti ove godine?
BONKEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONKEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
