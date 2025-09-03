Baby Monkey (BONKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00157453$ 0.00157453 $ 0.00157453 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.61% Promjena cijene (7D) +3.61%

Baby Monkey (BONKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BONKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONKEY je $ 0.00157453, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONKEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Monkey (BONKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.11K$ 9.11K $ 9.11K Količina u optjecaju 999.54M 999.54M 999.54M Ukupna količina 999,538,173.589566 999,538,173.589566 999,538,173.589566

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Monkey je $ 9.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONKEY je 999.54M, s ukupnom količinom od 999538173.589566. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.11K.