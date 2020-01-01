Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika
Baby Miggles (BABYMIGGLES) Informacije
Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users.
The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.
Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Miggles (BABYMIGGLES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Baby Miggles (BABYMIGGLES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BABYMIGGLES tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYMIGGLES tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BABYMIGGLES tokena, istražite BABYMIGGLES cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.