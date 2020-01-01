Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika

Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Baby Miggles (BABYMIGGLES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Baby Miggles (BABYMIGGLES) Informacije

Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users.

The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.

Službena web stranica:
https://officialbabymiggles.com/

Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Baby Miggles (BABYMIGGLES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 42.23K
$ 42.23K$ 42.23K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 42.23K
$ 42.23K$ 42.23K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Baby Miggles (BABYMIGGLES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Baby Miggles (BABYMIGGLES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BABYMIGGLES tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYMIGGLES tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BABYMIGGLES tokena, istražite BABYMIGGLES cijenu tokena uživo!

BABYMIGGLES Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BABYMIGGLES? Naša BABYMIGGLES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.