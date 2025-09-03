Više o BABYMAGA

Baby Maga Logotip

Baby Maga Cijena (BABYMAGA)

Neuvršten

1 BABYMAGA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Maga (BABYMAGA)
Baby Maga (BABYMAGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Baby Maga (BABYMAGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYMAGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYMAGA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYMAGA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Maga (BABYMAGA)

$ 24.69K
$ 24.69K$ 24.69K

--
----

$ 24.69K
$ 24.69K$ 24.69K

351.85M
351.85M 351.85M

351,852,745.6321041
351,852,745.6321041 351,852,745.6321041

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Maga je $ 24.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYMAGA je 351.85M, s ukupnom količinom od 351852745.6321041. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.69K.

Baby Maga (BABYMAGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Maga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Maga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Maga u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Maga u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+15.03%
60 dana$ 0+36.77%
90 dana$ 0--

Što je Baby Maga (BABYMAGA)

Baby Maga is a community-driven cryptocurrency project focused on empowering individuals and fostering grassroots initiatives. It aims to create a vibrant ecosystem where users can collaborate on innovative projects and support social causes. By prioritizing inclusivity and accessibility, Baby Maga seeks to unite a diverse group of supporters who share a vision for positive change. The project emphasizes education and community engagement, striving to make blockchain technology understandable and beneficial for everyone involved.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Maga (BABYMAGA)

Službena web-stranica

Baby Maga Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Maga (BABYMAGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Maga (BABYMAGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Maga.

Provjerite Baby Maga predviđanje cijene sada!

BABYMAGA u lokalnim valutama

Baby Maga (BABYMAGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Maga (BABYMAGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYMAGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Maga (BABYMAGA)

Koliko Baby Maga (BABYMAGA) vrijedi danas?
Cijena BABYMAGA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYMAGA u USD?
Trenutačna cijena BABYMAGA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Maga?
Tržišna kapitalizacija za BABYMAGA je $ 24.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYMAGA?
Količina u optjecaju za BABYMAGA je 351.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYMAGA?
BABYMAGA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYMAGA?
BABYMAGA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYMAGA?
24-satni obujam trgovanja za BABYMAGA je -- USD.
Hoće li BABYMAGA još narasti ove godine?
BABYMAGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYMAGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.