Baby JubJub (BJUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.24% Promjena cijene (1D) -1.88% Promjena cijene (7D) -33.90% Promjena cijene (7D) -33.90%

Baby JubJub (BJUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BJUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BJUB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BJUB se promijenio za +1.24% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -33.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby JubJub (BJUB)

Tržišna kapitalizacija $ 151.43K$ 151.43K $ 151.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.68K$ 171.68K $ 171.68K Količina u optjecaju 8.82B 8.82B 8.82B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby JubJub je $ 151.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BJUB je 8.82B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.68K.