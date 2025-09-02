Više o BJUB

Baby JubJub Logotip

Baby JubJub Cijena (BJUB)

Neuvršten

1 BJUB u USD cijena uživo:

--
----
-1.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby JubJub (BJUB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:19:52 (UTC+8)

Baby JubJub (BJUB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.24%

-1.88%

-33.90%

-33.90%

Baby JubJub (BJUB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BJUBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BJUB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BJUB se promijenio za +1.24% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -33.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby JubJub (BJUB)

$ 151.43K
$ 151.43K$ 151.43K

--
----

$ 171.68K
$ 171.68K$ 171.68K

8.82B
8.82B 8.82B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby JubJub je $ 151.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BJUB je 8.82B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.68K.

Baby JubJub (BJUB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby JubJub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby JubJub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby JubJub u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby JubJub u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.88%
30 dana$ 0-87.45%
60 dana$ 0-91.95%
90 dana$ 0--

Što je Baby JubJub (BJUB)

Baby JubJub is a memetic privacy movement powered by the $BJUB token. The project aims to build a Privacy Hub that champions the eERC privacy standard for ERC20 tokens. Through memetics, apps, and experiments, Baby JubJub makes privacy understandable, usable, and fun, with the goal to onboard a new generation into onchain privacy. The Privacy Hub aims to be a gateway for everything privacy related, and thus extends an invitation to all builders tinkering with the eERC encrypted token standard to collaborate and contribute in order to bring privacy culture and projects building on top of eERC to the spotlight

Resurs Baby JubJub (BJUB)

Službena web-stranica

Baby JubJub Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby JubJub (BJUB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby JubJub (BJUB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby JubJub.

Provjerite Baby JubJub predviđanje cijene sada!

BJUB u lokalnim valutama

Baby JubJub (BJUB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby JubJub (BJUB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BJUB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby JubJub (BJUB)

Koliko Baby JubJub (BJUB) vrijedi danas?
Cijena BJUB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BJUB u USD?
Trenutačna cijena BJUB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby JubJub?
Tržišna kapitalizacija za BJUB je $ 151.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BJUB?
Količina u optjecaju za BJUB je 8.82B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BJUB?
BJUB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BJUB?
BJUB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BJUB?
24-satni obujam trgovanja za BJUB je -- USD.
Hoće li BJUB još narasti ove godine?
BJUB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BJUB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:19:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

