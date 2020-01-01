BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BABY HIPPO (BABYHIPPO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Informacije Introducing Baby Hippo BabyHippo is a Meme project supported and loved by the community. Baby Hippo has arrived to represent the hippopotamus in the memecoin movement on BSC. No Cats, No Dogs, Only Baby Hippo! The market is saturated with Cats and Dogs; it's time for Hippo to take the stage. Baby Hippo is poised to lead a powerful wave on the Binance Smart Chain. Baby Hippo's Journey on Binance Smart Chain. Službena web stranica: https://bhippo.com/ Bijela knjiga: https://babyhippo.gitbook.io/whitepaper/whitepape Kupi BABYHIPPO odmah!

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BABY HIPPO (BABYHIPPO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.28K $ 54.28K $ 54.28K Ukupna količina: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Količina u optjecaju: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 54.28K $ 54.28K $ 54.28K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BABY HIPPO (BABYHIPPO)

BABY HIPPO (BABYHIPPO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BABY HIPPO (BABYHIPPO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABYHIPPO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABYHIPPO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BABYHIPPO tokena, istražite BABYHIPPO cijenu tokena uživo!

BABYHIPPO Predviđanje cijene

