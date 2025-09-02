Više o BABYGROK

Baby Grok Logotip

Baby Grok Cijena (BABYGROK)

Neuvršten

1 BABYGROK u USD cijena uživo:

+0.90%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Baby Grok (BABYGROK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:55:11 (UTC+8)

Baby Grok (BABYGROK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
Baby Grok (BABYGROK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYGROKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYGROK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYGROK se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +0.58% u posljednjih 24 sata i -9.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Grok (BABYGROK)

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

362.70T
362.70T 362.70T

362,702,953,479,895.9
362,702,953,479,895.9 362,702,953,479,895.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Grok je $ 3.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYGROK je 362.70T, s ukupnom količinom od 362702953479895.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.04M.

Baby Grok (BABYGROK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Grok u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Grok u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Grok u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Grok u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.58%
30 dana$ 0-38.27%
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je Baby Grok (BABYGROK)

Baby Grok is a cosmic meme token born from the fusion of internet culture and decentralized innovation. Inspired by Grok's bold persona, it channels humor, creativity, and blockchain energy into a unique crypto asset. With a growing presence and strong meme appeal, Baby Grok blends satire with smart tokenomics. It stands out in the crowded meme coin space by embracing both fun and function, representing a new wave of community-powered, culture-driven cryptocurrency.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Grok (BABYGROK)

Baby Grok Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Grok (BABYGROK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Grok (BABYGROK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Grok.

Provjerite Baby Grok predviđanje cijene sada!

BABYGROK u lokalnim valutama

Baby Grok (BABYGROK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Grok (BABYGROK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYGROK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Grok (BABYGROK)

Koliko Baby Grok (BABYGROK) vrijedi danas?
Cijena BABYGROK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYGROK u USD?
Trenutačna cijena BABYGROK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Grok?
Tržišna kapitalizacija za BABYGROK je $ 3.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYGROK?
Količina u optjecaju za BABYGROK je 362.70T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYGROK?
BABYGROK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYGROK?
BABYGROK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYGROK?
24-satni obujam trgovanja za BABYGROK je -- USD.
Hoće li BABYGROK još narasti ove godine?
BABYGROK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYGROK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:55:11 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.