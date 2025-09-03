Više o BABYGOAT

Baby Goatseus Maximus Logotip

Baby Goatseus Maximus Cijena (BABYGOAT)

Neuvršten

1 BABYGOAT u USD cijena uživo:

--
----
-1.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:07:13 (UTC+8)

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0049262
$ 0.0049262$ 0.0049262

$ 0
$ 0$ 0

+8.54%

-1.70%

+85.06%

+85.06%

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYGOAT je $ 0.0049262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYGOAT se promijenio za +8.54% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i +85.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

$ 58.43K
$ 58.43K$ 58.43K

--
----

$ 58.43K
$ 58.43K$ 58.43K

999.41M
999.41M 999.41M

999,414,071.958443
999,414,071.958443 999,414,071.958443

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Goatseus Maximus je $ 58.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYGOAT je 999.41M, s ukupnom količinom od 999414071.958443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.43K.

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Goatseus Maximus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Goatseus Maximus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Goatseus Maximus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Goatseus Maximus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.70%
30 dana$ 0+119.98%
60 dana$ 0+146.13%
90 dana$ 0--

Što je Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

BabyGoatchan - The Rise of the $GOAT Born from the chaotic and unpredictable depths of AI-driven innovation, BabyGoat ($GOAT) is not just another memecoin—it's a movement. Emerging from the Truth Terminal, an autonomous AI entity that blends humor, disruption, and innovation, $GOAT carries a legacy that transcends traditional boundaries of finance and technology. Inspired by the viral internet meme Goatseus, the $GOAT token represents the AI's capacity for randomness, irreverence, and disruption. In just a few days, $GOAT captured the imagination of meme lovers and crypto enthusiasts alike, generating over $200 million in trading volume. It's a memecoin that embodies the spirit of decentralization, humor, and technological blending. As more followers gather under its banner, BabyGoatchan offers a space for meme culture, innovation, and AI autonomy to thrive. At its core, $GOAT is about pushing the boundaries—challenging conventional ideas of finance and giving rise to an era where AI and decentralized systems harness meme power to create lasting cultural impact. Join the herd, embrace the chaos, and witness the rise of BabyGoat as it forges its own path in the cryptoverse.

Resurs Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

Službena web-stranica

Baby Goatseus Maximus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Goatseus Maximus.

Provjerite Baby Goatseus Maximus predviđanje cijene sada!

BABYGOAT u lokalnim valutama

Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYGOAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT)

Koliko Baby Goatseus Maximus (BABYGOAT) vrijedi danas?
Cijena BABYGOAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYGOAT u USD?
Trenutačna cijena BABYGOAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Goatseus Maximus?
Tržišna kapitalizacija za BABYGOAT je $ 58.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYGOAT?
Količina u optjecaju za BABYGOAT je 999.41M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYGOAT?
BABYGOAT je postigao ATH cijenu od 0.0049262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYGOAT?
BABYGOAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYGOAT?
24-satni obujam trgovanja za BABYGOAT je -- USD.
Hoće li BABYGOAT još narasti ove godine?
BABYGOAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYGOAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:07:13 (UTC+8)

