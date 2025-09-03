Baby Goat (BABYGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.70%

Baby Goat (BABYGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYGOAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYGOAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Goat (BABYGOAT)

Tržišna kapitalizacija $ 24.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.67K Količina u optjecaju 690.69B Ukupna količina 690,689,999,999.9999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Goat je $ 24.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYGOAT je 690.69B, s ukupnom količinom od 690689999999.9999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.67K.