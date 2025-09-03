Više o BABYGOAT

Baby Goat Logotip

Baby Goat Cijena (BABYGOAT)

Neuvršten

1 BABYGOAT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Goat (BABYGOAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:07:06 (UTC+8)

Baby Goat (BABYGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.70%

-2.70%

Baby Goat (BABYGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYGOAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYGOAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Goat (BABYGOAT)

$ 24.67K
$ 24.67K$ 24.67K

--
----

$ 24.67K
$ 24.67K$ 24.67K

690.69B
690.69B 690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Goat je $ 24.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYGOAT je 690.69B, s ukupnom količinom od 690689999999.9999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.67K.

Baby Goat (BABYGOAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Goat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Goat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.23%
60 dana$ 0+27.04%
90 dana$ 0--

Što je Baby Goat (BABYGOAT)

The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it’s a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond!

Resurs Baby Goat (BABYGOAT)

Službena web-stranica

Baby Goat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Goat (BABYGOAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Goat (BABYGOAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Goat.

Provjerite Baby Goat predviđanje cijene sada!

BABYGOAT u lokalnim valutama

Baby Goat (BABYGOAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Goat (BABYGOAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYGOAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Goat (BABYGOAT)

Koliko Baby Goat (BABYGOAT) vrijedi danas?
Cijena BABYGOAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYGOAT u USD?
Trenutačna cijena BABYGOAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Goat?
Tržišna kapitalizacija za BABYGOAT je $ 24.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYGOAT?
Količina u optjecaju za BABYGOAT je 690.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYGOAT?
BABYGOAT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYGOAT?
BABYGOAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYGOAT?
24-satni obujam trgovanja za BABYGOAT je -- USD.
Hoće li BABYGOAT još narasti ove godine?
BABYGOAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYGOAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:07:06 (UTC+8)

