Baby Fwog (BABYFWOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00967176$ 0.00967176 $ 0.00967176 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.62% Promjena cijene (1D) +1.86% Promjena cijene (7D) +1.36% Promjena cijene (7D) +1.36%

Baby Fwog (BABYFWOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYFWOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYFWOG je $ 0.00967176, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYFWOG se promijenio za +1.62% u posljednjih sat vremena, +1.86% u posljednjih 24 sata i +1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Fwog (BABYFWOG)

Tržišna kapitalizacija $ 207.42K$ 207.42K $ 207.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 207.42K$ 207.42K $ 207.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Fwog je $ 207.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYFWOG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 207.42K.