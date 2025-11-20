Baby Ethereum Cijena danas

Trenutačna cijena Baby Ethereum (BABYETH) danas je $ 0.00005801, s promjenom od 3.95% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BABYETH u USD je $ 0.00005801 po BABYETH.

Baby Ethereum trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,003, s količinom u optjecaju od 500.00M BABYETH. Tijekom posljednja 24 sata, BABYETH trgovao je između $ 0.00005431 (niska) i $ 0.00005876 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00133475, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005431.

U kratkoročnim performansama, BABYETH se kretao -0.74% u posljednjem satu i -26.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Baby Ethereum (BABYETH)

Tržišna kapitalizacija $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Ethereum je $ 29.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYETH je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.00K.