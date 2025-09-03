Više o BABYDEGEN

BABY DEGEN Cijena (BABYDEGEN)

Neuvršten

1 BABYDEGEN u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BABY DEGEN (BABYDEGEN)
BABY DEGEN (BABYDEGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-0.64%

-9.13%

-9.13%

BABY DEGEN (BABYDEGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYDEGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYDEGEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYDEGEN se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -9.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BABY DEGEN (BABYDEGEN)

$ 17.20K
$ 17.20K$ 17.20K

--
----

$ 17.20K
$ 17.20K$ 17.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BABY DEGEN je $ 17.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYDEGEN je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.20K.

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BABY DEGEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BABY DEGEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BABY DEGEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BABY DEGEN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.64%
30 dana$ 0+15.45%
60 dana$ 0+7.54%
90 dana$ 0--

Što je BABY DEGEN (BABYDEGEN)

BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs BABY DEGEN (BABYDEGEN)

Službena web-stranica

BABY DEGEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BABY DEGEN (BABYDEGEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BABY DEGEN (BABYDEGEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BABY DEGEN.

Provjerite BABY DEGEN predviđanje cijene sada!

BABYDEGEN u lokalnim valutama

BABY DEGEN (BABYDEGEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BABY DEGEN (BABYDEGEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BABYDEGEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BABY DEGEN (BABYDEGEN)

Koliko BABY DEGEN (BABYDEGEN) vrijedi danas?
Cijena BABYDEGEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BABYDEGEN u USD?
Trenutačna cijena BABYDEGEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BABY DEGEN?
Tržišna kapitalizacija za BABYDEGEN je $ 17.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BABYDEGEN?
Količina u optjecaju za BABYDEGEN je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BABYDEGEN?
BABYDEGEN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BABYDEGEN?
BABYDEGEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BABYDEGEN?
24-satni obujam trgovanja za BABYDEGEN je -- USD.
Hoće li BABYDEGEN još narasti ove godine?
BABYDEGEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BABYDEGEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
