Baby Cheems (BABYCHEEMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) -11.09% Promjena cijene (7D) +134.42% Promjena cijene (7D) +134.42%

Baby Cheems (BABYCHEEMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BABYCHEEMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BABYCHEEMS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BABYCHEEMS se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -11.09% u posljednjih 24 sata i +134.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Cheems (BABYCHEEMS)

Tržišna kapitalizacija $ 70.80K$ 70.80K $ 70.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.80K$ 70.80K $ 70.80K Količina u optjecaju 420.00T 420.00T 420.00T Ukupna količina 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Cheems je $ 70.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BABYCHEEMS je 420.00T, s ukupnom količinom od 420000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.80K.