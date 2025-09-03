Više o BBAXOL

Baby Axol Cijena (BBAXOL)

Neuvršten

1 BBAXOL u USD cijena uživo:

--
----
-2.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Baby Axol (BBAXOL)
Baby Axol (BBAXOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.85%

-14.28%

-14.28%

Baby Axol (BBAXOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BBAXOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BBAXOL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BBAXOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.85% u posljednjih 24 sata i -14.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Baby Axol (BBAXOL)

$ 5.95K
$ 5.95K$ 5.95K

--
----

$ 5.95K
$ 5.95K$ 5.95K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Baby Axol je $ 5.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BBAXOL je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.95K.

Baby Axol (BBAXOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Baby Axol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Baby Axol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Baby Axol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Baby Axol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.85%
30 dana$ 0-18.64%
60 dana$ 0+17.57%
90 dana$ 0--

Što je Baby Axol (BBAXOL)

Baby Axol is a meme coin on Sui chain, built on trust, transparency, and determination. Baby Axol is the baby version of the token Axol on Sui that is already listed with CG. We are working with some on the Axol team as well. Baby Axol will have a gaming ecosystem and NFTS as well. We have a lot of future plans for Baby Axol. Baby Axol, the adorable successor to the Axol meme token on the Sui blockchain, unites crypto enthusiasts with its play-to-earn games, vibrant NFTs, and inclusive ethos. More than a spin-off, it’s a bold step forward, proving great things come in small packages.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Baby Axol (BBAXOL)

Službena web-stranica

Baby Axol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Baby Axol (BBAXOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Baby Axol (BBAXOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Baby Axol.

Provjerite Baby Axol predviđanje cijene sada!

BBAXOL u lokalnim valutama

Baby Axol (BBAXOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Baby Axol (BBAXOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BBAXOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Baby Axol (BBAXOL)

Koliko Baby Axol (BBAXOL) vrijedi danas?
Cijena BBAXOL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BBAXOL u USD?
Trenutačna cijena BBAXOL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Baby Axol?
Tržišna kapitalizacija za BBAXOL je $ 5.95K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BBAXOL?
Količina u optjecaju za BBAXOL je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BBAXOL?
BBAXOL je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BBAXOL?
BBAXOL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BBAXOL?
24-satni obujam trgovanja za BBAXOL je -- USD.
Hoće li BBAXOL još narasti ove godine?
BBAXOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BBAXOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
