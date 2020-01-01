b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u b14g dualCORE (DUALCORE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

b14g dualCORE (DUALCORE) Informacije b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Službena web stranica: https://app.b14g.xyz/ Kupi DUALCORE odmah!

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za b14g dualCORE (DUALCORE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Ukupna količina: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Količina u optjecaju: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Povijesni maksimum: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Povijesni minimum: $ 0.474598 $ 0.474598 $ 0.474598 Trenutna cijena: $ 0.478673 $ 0.478673 $ 0.478673 Saznajte više o cijeni b14g dualCORE (DUALCORE)

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike b14g dualCORE (DUALCORE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUALCORE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUALCORE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUALCORE tokena, istražite DUALCORE cijenu tokena uživo!

DUALCORE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUALCORE? Naša DUALCORE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUALCORE predviđanje cijene tokena odmah!

