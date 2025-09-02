b14g dualCORE (DUALCORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.474598 $ 0.474598 $ 0.474598 24-satna najniža cijena $ 0.509043 $ 0.509043 $ 0.509043 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.474598$ 0.474598 $ 0.474598 24-satna najviša cijena $ 0.509043$ 0.509043 $ 0.509043 Najviša cijena ikada $ 0.973789$ 0.973789 $ 0.973789 Najniža cijena $ 0.474598$ 0.474598 $ 0.474598 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -3.45% Promjena cijene (7D) -1.89% Promjena cijene (7D) -1.89%

b14g dualCORE (DUALCORE) cijena u stvarnom vremenu je $0.491465. Tijekom protekla 24 sata, DUALCOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.474598 i najviše cijene $ 0.509043, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUALCORE je $ 0.973789, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.474598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUALCORE se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu b14g dualCORE (DUALCORE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Količina u optjecaju 12.29M 12.29M 12.29M Ukupna količina 12,291,046.0 12,291,046.0 12,291,046.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija b14g dualCORE je $ 6.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUALCORE je 12.29M, s ukupnom količinom od 12291046.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04M.