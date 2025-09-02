Više o DUALCORE

b14g dualCORE Cijena (DUALCORE)

1 DUALCORE u USD cijena uživo:

$0.491465
$0.491465$0.491465
-3.40%1D
Grafikon aktualnih cijena b14g dualCORE (DUALCORE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:38 (UTC+8)

b14g dualCORE (DUALCORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.474598
$ 0.474598$ 0.474598
24-satna najniža cijena
$ 0.509043
$ 0.509043$ 0.509043
24-satna najviša cijena

$ 0.474598
$ 0.474598$ 0.474598

$ 0.509043
$ 0.509043$ 0.509043

$ 0.973789
$ 0.973789$ 0.973789

$ 0.474598
$ 0.474598$ 0.474598

+0.10%

-3.45%

-1.89%

-1.89%

b14g dualCORE (DUALCORE) cijena u stvarnom vremenu je $0.491465. Tijekom protekla 24 sata, DUALCOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.474598 i najviše cijene $ 0.509043, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DUALCORE je $ 0.973789, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.474598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DUALCORE se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -3.45% u posljednjih 24 sata i -1.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu b14g dualCORE (DUALCORE)

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

--
----

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

12.29M
12.29M 12.29M

12,291,046.0
12,291,046.0 12,291,046.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija b14g dualCORE je $ 6.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DUALCORE je 12.29M, s ukupnom količinom od 12291046.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.04M.

b14g dualCORE (DUALCORE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz b14g dualCORE u USD iznosila je $ -0.0175785947044584.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz b14g dualCORE u USD iznosila je $ -0.0442723958.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz b14g dualCORE u USD iznosila je $ -0.0651343970.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz b14g dualCORE u USD iznosila je $ -0.2931169825833505.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0175785947044584-3.45%
30 dana$ -0.0442723958-9.00%
60 dana$ -0.0651343970-13.25%
90 dana$ -0.2931169825833505-37.35%

Što je b14g dualCORE (DUALCORE)

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs b14g dualCORE (DUALCORE)

Službena web-stranica

b14g dualCORE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će b14g dualCORE (DUALCORE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših b14g dualCORE (DUALCORE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za b14g dualCORE.

Provjerite b14g dualCORE predviđanje cijene sada!

DUALCORE u lokalnim valutama

b14g dualCORE (DUALCORE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike b14g dualCORE (DUALCORE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DUALCORE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o b14g dualCORE (DUALCORE)

Koliko b14g dualCORE (DUALCORE) vrijedi danas?
Cijena DUALCORE uživo u USD je 0.491465 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DUALCORE u USD?
Trenutačna cijena DUALCORE u USD je $ 0.491465. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija b14g dualCORE?
Tržišna kapitalizacija za DUALCORE je $ 6.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DUALCORE?
Količina u optjecaju za DUALCORE je 12.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DUALCORE?
DUALCORE je postigao ATH cijenu od 0.973789 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DUALCORE?
DUALCORE je vidio ATL cijenu od 0.474598 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DUALCORE?
24-satni obujam trgovanja za DUALCORE je -- USD.
Hoće li DUALCORE još narasti ove godine?
DUALCORE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DUALCORE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:04:38 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.