B Money AKA Brett Cijena (BMONEY)

$0.00012465
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena B Money AKA Brett (BMONEY)
B Money AKA Brett (BMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00686279
-3.76%

-3.76%

B Money AKA Brett (BMONEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMONEY je $ 0.00686279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMONEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu B Money AKA Brett (BMONEY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija B Money AKA Brett je $ 119.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMONEY je 958.84M, s ukupnom količinom od 958835283.693973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.52K.

B Money AKA Brett (BMONEY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz B Money AKA Brett u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz B Money AKA Brett u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz B Money AKA Brett u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz B Money AKA Brett u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.57%
60 dana$ 0+82.41%
90 dana$ 0--

Što je B Money AKA Brett (BMONEY)

B Money is the only OFFICIAL Brett derivative to exist. As seen in page 154 of ‘Boys Club' by Matt Furie. Brett is the biggest and most famous Meme Coin on Base. He has become the blue mascot of the blue chain. So its time to send his Alter Ego B Money into the World of Base Chain. B Money is a famous rapper living a life full of luxury and prosperity. Btw check out his new On Spotify: Song https://open.spotify.com/intl-de/artist/6LwjEyv5awNeTSYUD4Raqd?si=_ZpPklFHRsOdCBDu7hvqGQ&nd=1&dlsi=74466b0c8faf4a30 Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/%24bmoney/1743703514

Resurs B Money AKA Brett (BMONEY)

B Money AKA Brett Predviđanje cijene (USD)

Koliko će B Money AKA Brett (BMONEY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših B Money AKA Brett (BMONEY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za B Money AKA Brett.

Provjerite B Money AKA Brett predviđanje cijene sada!

BMONEY u lokalnim valutama

B Money AKA Brett (BMONEY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike B Money AKA Brett (BMONEY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BMONEY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o B Money AKA Brett (BMONEY)

Koliko B Money AKA Brett (BMONEY) vrijedi danas?
Cijena BMONEY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BMONEY u USD?
Trenutačna cijena BMONEY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija B Money AKA Brett?
Tržišna kapitalizacija za BMONEY je $ 119.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BMONEY?
Količina u optjecaju za BMONEY je 958.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BMONEY?
BMONEY je postigao ATH cijenu od 0.00686279 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BMONEY?
BMONEY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BMONEY?
24-satni obujam trgovanja za BMONEY je -- USD.
Hoće li BMONEY još narasti ove godine?
BMONEY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BMONEY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
B Money AKA Brett (BMONEY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.