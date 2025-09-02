B Money AKA Brett (BMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00686279 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.76%

B Money AKA Brett (BMONEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BMONEY je $ 0.00686279, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BMONEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu B Money AKA Brett (BMONEY)

Tržišna kapitalizacija $ 119.52K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.52K Količina u optjecaju 958.84M Ukupna količina 958,835,283.693973

Trenutačna tržišna kapitalizacija B Money AKA Brett je $ 119.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BMONEY je 958.84M, s ukupnom količinom od 958835283.693973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.52K.