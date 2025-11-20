B All In Cijena danas

Trenutačna cijena B All In (BALLIN) danas je $ 0.0000064, s promjenom od 5.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BALLIN u USD je $ 0.0000064 po BALLIN.

B All In trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,399.55, s količinom u optjecaju od 999.77M BALLIN. Tijekom posljednja 24 sata, BALLIN trgovao je između $ 0.00000606 (niska) i $ 0.00000674 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00020264, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000583.

U kratkoročnim performansama, BALLIN se kretao -- u posljednjem satu i -6.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu B All In (BALLIN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,769,361.557454 999,769,361.557454 999,769,361.557454

