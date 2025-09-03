Azuki (AZUKI) Informacije o cijeni (USD)

Azuki (AZUKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00192709. Tijekom protekla 24 sata, AZUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187532 i najviše cijene $ 0.00197568, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AZUKI je $ 7.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AZUKI se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -0.77% u posljednjih 24 sata i +1.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Azuki (AZUKI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Azuki je $ 49.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AZUKI je 25.43M, s ukupnom količinom od 25737006.86017809. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.66K.